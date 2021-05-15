В апреле ветряки произвели столько электроэнергии, что ее хватит на год для 37 000 домохозяйств

Такой объем производства позволяет обеспечить среднее годовое потребление почти 37 000 домашних хозяйств.

Председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас оценил производство электроэнергии в апреле как очень хорошее: ”Мы не можем контролировать силу ветра, но мы можем повышать надежность ветряных турбин, над чем мы ежедневно и трудимся. Значительную роль в улучшении надежности работы сыграли цифровой сбор производственных данных и их анализ”, — прокомментировал Кярмас.

Кярмас особенно подчеркнул положительную тенденцию в развитии ветроэнергетики, когда предприятия в странах Балтии активно заключают долгосрочные договоры о покупке возобновляемой энергии. ”Такие договоры о продаже наперёд поддерживают планы развития Enefit Green подобно попутному ветру, который наполняет паруса. Приятно видеть, что более ста предприятий сделали шаг в направлении более чистого будущего”, — сказал Кярмас.

Произведенные в апреле 112 гигаватт-часов включают не только энергию, полученную на ветряных электростанциях в Эстонии и Литве, но и объемы производства солнечных парков в Эстонии и Польше, станций совместного производства в Иру, Пайде, Валке и Броценах, ГЭС в Кейла-Йоа и решения возобновляемой энергии на Рухну.

В апреле на станциях совместного производства Enefit Green в Эстонии и Литве было произведено 48 гигаватт-часов тепла.

Всего за первые четыре месяца этого года предприятие Enefit Green произвело 413 гигаватт-часов электроэнергии и 224 гигаватт-часа тепла.