Китайский зонд "Вопросы к небу" совершил успешную посадку на Марсе
Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой Национальное космическое управление Китая, аппарат "Тяньвэнь-1" совершил посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. С помощью марсохода планируется исследовать геологию этого района.
Впервые китайский космический аппарат совершил посадку на поверхность другой планеты. Китай стал второй после США страной, приступившей к исследованию Марса. Зонд, запущенный совместно с Россией в 2011 году, не покинул орбиту Земли, напоминает агентство Рейтер.
"Тяньвэнь-1" состоит из орбитального модуля, посадочной платформы и марсохода.
В конце февраля зонд вышел на орбиту и более двух месяцев выбирал подходящее место посадки, пишет Синьхуа. Кроме того, он фотографировал поверхность планеты.
Марсоход "Чжучжун", названный в честь китайского бога огня, теперь должен обследовать место посадки, прежде чем покинуть платформу.
Он работает на солнечной энергии, на ровере установлена камера с высоким разрешением.
Марсоход будет изучать поверхность и атмосферу планеты. "Чжучжун" также будет искать признаки возможно существовавшей жизни на Марсе — искать подземные воды и лед, используя георадар.
Аппарат назван в честь поэмы "Вопросы к небу" китайского лирического поэта Цюй Юаня, жившего в IV веке до н.э.
Внешне "Чжучжун" напоминает американские марсоходы "Спирит" и "Оппортьюнити", которые были доставлены на поверхность Марса в 2004 году. Его вес составляет около 240 кг, а энергия вырабатывается за счет солнечных батарей.
Аппарат оборудован специальными мачтами с камерами для фотосъемки и навигации, а также инструментами для анализа проб грунта и поиска воды и льда. Исследование планеты, как ожидается, будет продолжаться около 90 марсианских суток.
"Поздравляем команду "Тяньвэнь-1" Национального космического управления Китая с успешной посадкой первого китайского марсохода "Чжучжун"! Вместе с мировым научным сообществом я с нетерпением жду важного вклада, который эта миссия внесет в понимание человечеством Красной планеты", — написал в "Твиттере" помощник главы НАСА по вопросам науки Томас Зурбухен.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин также поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс.