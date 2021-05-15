Не одной лишь черемшой богаты: что сейчас стоит собирать в эстонских лесах?

Медвежий лук — нарвали пук!

”Сейчас подросла черемша — наш основной витаминный компонент весенних салатов, — рассказывает Цымбаревич. — Черемша, или медвежий лук, относится к третьей категории охраняемых растений, это значит, что собирать ее мы можем не для продажи, а только для себя, и так, чтобы не навредить месту произрастания. А много ли для себя надо? Она все равно долго не лежит, сколько собрал, тут же и съел. Медвежий лук, кстати, прекрасно приживается. Я в свое время выкопал в лесу квадратик дерна с луковицами черемши, и за 5–8 лет у меня выросла целая полянка медвежьего лука на даче. Многие любят черемшу засолить, но для себя ее все равно много не надо. Сам я сибиряк, в Сибири черемша по-другому и выглядит, и называется ”колба”, и я к себе на дачу ее тоже привез, и у меня теперь черемши два вида. Кстати, семена разных видов черемши можно купить в специализированных магазинах. Собирают листья черемши, пока она не начала цвести. К тому времени полезных веществ в листьях уже практически не остается, да и сами они уже станут жесткими и пожухнут. Но вот черенки листьев как раз очень сочные и их можно в салат, как зеленый лук, крошить”.