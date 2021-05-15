Пожилая пара возмущена: город поднял плату за социальное жилье в два раза!

Михаил Григорьевич рассказывает, что сам он из Белоруссии, но служил в Эстонии, и потом так здесь и остался.

”Работал на стройке и в 1967 году получил 2-комнатную квартиру, — поясняет пенсионер. — А в 1987 году поменял ее на квартиру в Пярну с печным отоплением. Но когда Эстония обрела независимость, оказалось, что у нашей квартиры есть хозяин. Нас выбросили без какой-либо компенсации. Где же моя квартира? Она испарилась, как невидимка”.

За что?



В 2003 году Михаилу Григорьевичу с женой выделили комнату в 12 кв.м. с кухонным уголком, где даже не было окна. В 2008 году предложили квартиру побольше, но в старом доме.

”Мы переехали, но там, как оказалось, ремонт не делали 20 лет! — возмущается пенсионер. — Мы просили дать нам приватизировать ее, чтобы сделать ремонт и спокойно там жить — отказ. Просили тогда поменять на другую, в городе Кохтла-Ярве, где живут родственники жены — отказ. Хотел ее выкупить — сказали: ”Выкупай по рыночной цене”. Мы махнули рукой”.

Аренда составляла 1,39 евро за квадратный метр. Но недавно пенсионер получил извещение, что вскоре аренда вырастет до 3,1 евро за квадратный метр.

”Если мы сейчас платим только за аренду 64 евро в месяц, плюс электричество, отопление, вода и все-все-все, — говорит его жена, Валентина Викторовна, — то вскоре с нас будут брать 142 евро только за аренду, плюс электричество, вода, отопление и все-все-все”.

”Пенсию подняли на 20 евро, а квартплату — почти на 80!” — возмущается Михаил Григорьевич.

Вскоре после извещения его положили в больницу. Его жена говорит, что у них у обоих здоровье очень слабое, у мужа было уже пять операций, инфаркт, диабет. У нее — инсульт и диабет, и впереди операция на глазах.