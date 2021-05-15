ФОТО | День Таллинна начался со встречи Кылварта и Каллас у ворот на Люхике Ялг

День Таллинна торжественно открыл мэр города Михаил Кылварт и руководитель Пыхьяской префектуры полиции Йоозеп Каасик, отчитавшийся перед мэром и премьер-министром о ситуации в столице.

Мэр Михаил Кылварт напомнил, что 15 мая 1248 года датский король Эрик IV даровал жителям Таллинна Любекское право.

”Спустя два столетия между Таллинном и Тоомпеа была построена стена — изначально, правда, с целью обеспечения безопасности движения, однако позже она получила название ”стены недоверия”, поскольку между Тоомпеа и Нижним городом порой возникали трения. Сегодняшняя же встреча символизирует доверие и сотрудничество между государством и Таллинном”, — сказал Кылварт.

Премьер-министр Кая Каллас отметила, что разделяющую город стену называли также ”стеной раздора”.

”Еще пару веков и даже лет назад отношения между Тоомпеа и Нижним городом были непростыми, однако, к счастью, это осталось в прошлом. Я рада, что мы можем сотрудничать, и эти ворота всегда открыты”, — сказала Каллас.

День Таллинна отмечается уже в 20-й раз — традиция празднования дня рождения города была положена в 2002 году. День Таллинна напоминает жителям страны о полученном в 1248 году Любекском праве, которое означало принятие столицы Эстонии в союз городов Европы.