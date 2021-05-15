Семья Осипенко наконец привела в порядок огромную свалку Уйкала в Ида-Вирумаа

Ekovir OÜ занимается хранением и транспортировкой отходов в различных регионах Эстонии. 98% предприятия принадлежит Наталье Осипенко — жене Николая Осипенко, ”короля” коммунальных услуг Ида-Вирумаа, напоминает. Читайте подробнее на dv.ee.

Как ранее писал Delfi, в начале год на территории свалки Уйкала в Ида-Вирумаа образовалась новая гора мусора. Между тем свалка называла ее временным складом, не платила плату за загрязнение окружающей среды и не занималась обработкой мусора.

На свалке Уйкала уже годами лежат 100 000 тонн мусора, будущее которого неизвестно и с которым ничего не могут сделать. Департамент окружающей среды в курсе происходящего, постоянно делал свалке предписания, а та их просто не выполняла.

Владельцу свалки OÜ Ekovir "временный склад" приносит пользу, так как не надо раскошеливаться на плату за загрязнение окружающей среды, что со 100 000 тонн составило бы 3 млн евро.

Всего в ходе всех проверок и предписаний Ekovir было назначено принудительное денежное взыскание в 107 000 евро. Ekovir все равно остается в выигрыше — ведь лучше заплатить 100 000 евро, чем целых 3 млн евро.

Одной из причин, почему этому позволяют продолжаться, может быть в том, что на свалку Уйкала свозят мусор из многих самоуправлений, поэтому нельзя просто заблокировать проезд к свалке и поставить ультиматум — пока временный склад не будет убран, новый мусор принимать запрещается. В таком случае самоуправлениям будет некуда свозить свой мусор.