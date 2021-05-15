15.05.2021, 10:50
ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне 72-летнего Николая
PPA
Полиция просит помощи для установления местонахождения 72-летнего Николая из Пыхья-Таллинна.
Николай ушел из дома в пятницу утром в неизвестном направлении и к вечеру так и не вернулся. Известно, что мужчина покинул свой дом на улице Ситси в Пяхья-Таллинне около восьми утра. Телефона у него с собой нет.
Приметы Николая: рост 182 см и короткие седые волосы. На нем были надеты серая куртка, темно-синие штаны, синие кроссовки и сине-белая кепка.
Полиция просит всех, кто видел Николая или знает что-либо о его местоположении, позвонить по номеру 112.