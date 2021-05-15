Мнение
15.05.2021, 10:31

Охота на Ратаса — чем вызвана такая реакция?

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Андре Ханимяги
генеральный секретарь Центристской партии
Sinine ülikond helesinise lipsuga. Poliitklassika väikese rahvusliku varjundiga, sest sinine on ju teatavasti Eesti värv. Keskmisest heledam sinine toon on väike vigur, mida Ratas vaatajale mängib.
Sinine ülikond helesinise lipsuga. Poliitklassika väikese rahvusliku varjundiga, sest sinine on ju teatavasti Eesti värv. Keskmisest heledam sinine toon on väike vigur, mida Ratas vaatajale mängib.
Foto: Rauno Volmar
Колонки и статьи последних дней сосредоточены только на одном — Ратас никогда не должен становиться президентом. Чем вызвана такая реакция?

О цифрах. Если в статье Eesti Ekspress вскользь упоминался налог на спецльготу, то во всех последующих материалах про этот налог не было ни слова. При предоставлении всех цифр это создает у читателя обманчивое впечатление и не объясняет, что означает специальная льгота. Это не более низкая цена, а + 20% подоходного налога и + 33% социального налога к каждому счету. Так что это на самом деле означает? Например, в случае счета на 10 000 евро фактическая стоимость составляет около 7 500 евро, остальное — это налоги, покрываемые деньгами налогоплательщиков. Именно так корректно было бы приводить цифры. Эти подсчеты мог бы сделать журналист, но маленькие цифры, понятное дело, не так впечатляют, как большие.

О статьях бюджета. Говорят, что Ратас израсходовал так много, что аж появилась лишняя статья бюджета, которую сегодняшний премьер-министр отменила. Этот нарратив не только упрощен, но и вводит в заблуждение. Никаких дополнительных денег бывшему премьер-министру волшебным образом не выделялось. Общую сумму разделили на два. То, что 50 тысяч находятся в одной, двух или пяти строках бюджета, ничего не значит с точки зрения общей суммы. Это было сделано именно для лучшего отслеживания расходов. Установленный лимит не был превышен, и, конечно же, никаких дополнительных денег на крендели выделено не было.

Напитки в машину. Из мемов и просмотра комментариев удивляет только то, что премьер не появлялся всюду пьяным и не дирижировал полицейским оркестром. Неужели кто-то верит, что во время рабочих визитов в автомобиле распивали алкоголь? Это абсурд. Конечно, для шутки сойдет, но совершенно очевидно же, что алкоголь предназначался либо в качестве подарка, либо для делегации, если ужин, к примеру, не был включен в программу.

О питании. Это, пожалуй, самый серьезный урок для будущих и нынешних политиков — всегда нужно обедать в ресторане или заказывать кейтеринг. Тогда не возникнет вопросов. Вы ужинали в ресторане во время рабочего визита? Ясно. Алкоголь был включен? Понятно. Так было всегда. Абсолютных трезвенников в Эстонии мало и среди журналистов, и среди политиков. Однако, если вы купите продукты в магазине, сами приготовите сосиски на гриле и позволите себе коктейль в пластиковом стаканчике, вы сразу же будете попадете в категорию негодяев. Напомню, что премьер-министр — это один человек, а делегация состоит из большего количества людей. Ел и пил не один человек.

Премьер-министр 24/7. Любой, кто работал с Юри Ратасом, сможет подтвердить, что это человек, у которого в сутках, видимо, больше часов, чем у остальных. У него постоянно встречи, рабочие визиты, всегда что-то происходит, будь то выходные или поздние вечера. Если мы не хотим такого премьер-министра или президента, то мы должны прямо сказать об этом, а не прятаться за фразой ”деньги налогоплательщиков”. Многие связанные с выполнением рабочих обязанностей расходы вызывают у людей сомнения, их эмоции понятны.

Бухгалтерия корректна, но вот добрые традиции и этикет… Журналист сам признал: с точки зрения бухгалтерии все было корректно. И члены комиссии по борьбе с коррупцией в один голос заявляют: ничего противозаконного нет. Все сводится к добрым традициям и этикету. Обязательно ли дарить подарок на день рождения? Нужно ли отвозить крендели в центры дневного пребывания? Зачем вообще проводить встречи с пенсионерами в дневных центрах? Бывший премьер-министр был уверен, что проводить такие встречи можно и нужно. Будущие, вероятно, теперь, прежде чем отнести кому-нибудь крендель или бутылку вина, несколько раз подумают. А в год выборов лучше вообще не высовываться и тихо сидеть в кабинете.

Что еще не так? Сколько хот-догов можно купить на 12 тысяч евро? Или сколько бутылок джина? Утром идет в комиссию по борьбе с коррупцией, а теперь танцует буги-вуги?! За чьи деньги и почему?! Не стыдно?! Такие вопросы теперь будут пытаться задавать Юри долго. Воровства не было, но было бы очень хорошо, если бы не было и самого человека. Это прямая атака, и это даже не скрывается. Может, Ратас — кандидат в президенты? Он имеет поддержку. Но если намеренно создавать впечатление, что домой прихватывалось купленное за народные деньги молоко, а в машине пили крепкий алкоголь… Тогда, возможно, поддержки больше и не будет. И у самого кандидата желание выдвигаться на пост тоже может исчезнуть. Так в Эстонии выбирают президента.

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