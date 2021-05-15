Охота на Ратаса — чем вызвана такая реакция?(28)
О цифрах. Если в статье Eesti Ekspress вскользь упоминался налог на спецльготу, то во всех последующих материалах про этот налог не было ни слова. При предоставлении всех цифр это создает у читателя обманчивое впечатление и не объясняет, что означает специальная льгота. Это не более низкая цена, а + 20% подоходного налога и + 33% социального налога к каждому счету. Так что это на самом деле означает? Например, в случае счета на 10 000 евро фактическая стоимость составляет около 7 500 евро, остальное — это налоги, покрываемые деньгами налогоплательщиков. Именно так корректно было бы приводить цифры. Эти подсчеты мог бы сделать журналист, но маленькие цифры, понятное дело, не так впечатляют, как большие.
О статьях бюджета. Говорят, что Ратас израсходовал так много, что аж появилась лишняя статья бюджета, которую сегодняшний премьер-министр отменила. Этот нарратив не только упрощен, но и вводит в заблуждение. Никаких дополнительных денег бывшему премьер-министру волшебным образом не выделялось. Общую сумму разделили на два. То, что 50 тысяч находятся в одной, двух или пяти строках бюджета, ничего не значит с точки зрения общей суммы. Это было сделано именно для лучшего отслеживания расходов. Установленный лимит не был превышен, и, конечно же, никаких дополнительных денег на крендели выделено не было.
Напитки в машину. Из мемов и просмотра комментариев удивляет только то, что премьер не появлялся всюду пьяным и не дирижировал полицейским оркестром. Неужели кто-то верит, что во время рабочих визитов в автомобиле распивали алкоголь? Это абсурд. Конечно, для шутки сойдет, но совершенно очевидно же, что алкоголь предназначался либо в качестве подарка, либо для делегации, если ужин, к примеру, не был включен в программу.
О питании. Это, пожалуй, самый серьезный урок для будущих и нынешних политиков — всегда нужно обедать в ресторане или заказывать кейтеринг. Тогда не возникнет вопросов. Вы ужинали в ресторане во время рабочего визита? Ясно. Алкоголь был включен? Понятно. Так было всегда. Абсолютных трезвенников в Эстонии мало и среди журналистов, и среди политиков. Однако, если вы купите продукты в магазине, сами приготовите сосиски на гриле и позволите себе коктейль в пластиковом стаканчике, вы сразу же будете попадете в категорию негодяев. Напомню, что премьер-министр — это один человек, а делегация состоит из большего количества людей. Ел и пил не один человек.
Премьер-министр 24/7. Любой, кто работал с Юри Ратасом, сможет подтвердить, что это человек, у которого в сутках, видимо, больше часов, чем у остальных. У него постоянно встречи, рабочие визиты, всегда что-то происходит, будь то выходные или поздние вечера. Если мы не хотим такого премьер-министра или президента, то мы должны прямо сказать об этом, а не прятаться за фразой ”деньги налогоплательщиков”. Многие связанные с выполнением рабочих обязанностей расходы вызывают у людей сомнения, их эмоции понятны.
Бухгалтерия корректна, но вот добрые традиции и этикет… Журналист сам признал: с точки зрения бухгалтерии все было корректно. И члены комиссии по борьбе с коррупцией в один голос заявляют: ничего противозаконного нет. Все сводится к добрым традициям и этикету. Обязательно ли дарить подарок на день рождения? Нужно ли отвозить крендели в центры дневного пребывания? Зачем вообще проводить встречи с пенсионерами в дневных центрах? Бывший премьер-министр был уверен, что проводить такие встречи можно и нужно. Будущие, вероятно, теперь, прежде чем отнести кому-нибудь крендель или бутылку вина, несколько раз подумают. А в год выборов лучше вообще не высовываться и тихо сидеть в кабинете.
Что еще не так? Сколько хот-догов можно купить на 12 тысяч евро? Или сколько бутылок джина? Утром идет в комиссию по борьбе с коррупцией, а теперь танцует буги-вуги?! За чьи деньги и почему?! Не стыдно?! Такие вопросы теперь будут пытаться задавать Юри долго. Воровства не было, но было бы очень хорошо, если бы не было и самого человека. Это прямая атака, и это даже не скрывается. Может, Ратас — кандидат в президенты? Он имеет поддержку. Но если намеренно создавать впечатление, что домой прихватывалось купленное за народные деньги молоко, а в машине пили крепкий алкоголь… Тогда, возможно, поддержки больше и не будет. И у самого кандидата желание выдвигаться на пост тоже может исчезнуть. Так в Эстонии выбирают президента.