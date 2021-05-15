Охота на Ратаса — чем вызвана такая реакция?

О цифрах. Если в статье Eesti Ekspress вскользь упоминался налог на спецльготу, то во всех последующих материалах про этот налог не было ни слова. При предоставлении всех цифр это создает у читателя обманчивое впечатление и не объясняет, что означает специальная льгота. Это не более низкая цена, а + 20% подоходного налога и + 33% социального налога к каждому счету. Так что это на самом деле означает? Например, в случае счета на 10 000 евро фактическая стоимость составляет около 7 500 евро, остальное — это налоги, покрываемые деньгами налогоплательщиков. Именно так корректно было бы приводить цифры. Эти подсчеты мог бы сделать журналист, но маленькие цифры, понятное дело, не так впечатляют, как большие.

О статьях бюджета. Говорят, что Ратас израсходовал так много, что аж появилась лишняя статья бюджета, которую сегодняшний премьер-министр отменила. Этот нарратив не только упрощен, но и вводит в заблуждение. Никаких дополнительных денег бывшему премьер-министру волшебным образом не выделялось. Общую сумму разделили на два. То, что 50 тысяч находятся в одной, двух или пяти строках бюджета, ничего не значит с точки зрения общей суммы. Это было сделано именно для лучшего отслеживания расходов. Установленный лимит не был превышен, и, конечно же, никаких дополнительных денег на крендели выделено не было.

Напитки в машину. Из мемов и просмотра комментариев удивляет только то, что премьер не появлялся всюду пьяным и не дирижировал полицейским оркестром. Неужели кто-то верит, что во время рабочих визитов в автомобиле распивали алкоголь? Это абсурд. Конечно, для шутки сойдет, но совершенно очевидно же, что алкоголь предназначался либо в качестве подарка, либо для делегации, если ужин, к примеру, не был включен в программу.