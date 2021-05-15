В США экс-спецназовец осужден на 15 лет за шпионаж в пользу России

Отставной военнослужащий подразделения специального назначения армии США, известного как "зеленые береты", приговорен к 15 годам и восьми месяцам тюрьмы за сотрудничество с оперативными сотрудниками российской разведки и передачу им данных, касавшихся нацобороны США. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в пресс-службе министерства юстиции США.

Там указали, что 46-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс признал себя виновным в сговоре. По данным следствия, с декабря 1996 по январь 2011 года он "периодически посещал Россию и встречался" с агентами российской разведки. В 1997 году ему было присвоено кодовое имя. Кроме того, Деббинс подписал заявление, свидетельствующее "о его желании служить России", отметили в Минюсте США.

Следствие: Деббинс передавал РФ данные о членах команды спецназа

"Деббинс нарушил свою присягу офицера армии США, предал спецназ и поставил под угрозу национальную безопасность нашей страны", — заявил помощник генпрокурора Джон Демерс.

По данным следствия, американец передал российской стороне засекреченную информацию о своем подразделении, а также идентифицировал членов команды спецназа. Как полагали следователи, это было сделано для того, чтобы российская сторона могла оценить, стоит ли обращаться к его сослуживцам с целью завербовать их.

"Сегодняшний почти 16-летний приговор отражает серьезность его действий. Вердикт также должен послужить предупреждением для тех, кто может поддаться искушению сделать то же самое", — добавил Демерс.

Деббинс служил в Германии и в Азербайджане

По данным американских властей, Деббинс служил в подразделениях войск химической защиты, после чего — в спецназе.

Как следует из копии обвинительного заключения, мать Питера Деббинса родилась в СССР. Контакт с Москвой он установил еще в 1996 году. Как уточняет агентство AFP, в свою бытность военным он проходил службу в Германии и позднее — в Азербайджане. По версии следствия, связи с российскими спецслужбами Деббинс поддерживал до 2011 года.

Ранее, в феврале, адвокат Владимир Жеребенков заявил о переговорах по обмену гражданина США Пола Уилана, осужденного в России на 16 лет по обвинению в шпионаже.