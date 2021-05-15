За сутки в Эстонии выявлен 281 случай заражения коронавирусом, умерли три человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 105 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 75 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 65 случаев.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 317,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 6,9%.

По состоянию на утро 15 мая в больницах находится 212 пациентов с COVID-19. За сутки умерли трое зараженных коронавирусом. Всего в Эстонии зафиксировано 1220 смертей людей с COVID-19.

За сутки ввели 8791 дозу вакцины, прививки сделаны в общей сложности 397 247 людям, курс вакцинации завершен у 178 659 человек.

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