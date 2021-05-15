Неделя в Беларуси: декрет Лукашенко, инфляция 8% и новые санкции

Тихоновская во время рабочего виза в Грецию (12-14 мая) встретилась с президентом этой страны Екатериной Сакелларопулу. Главная тема встреч — поддержка Беларуси на международной арене. Лидер белорусской оппозиции поблагодарила президента Греции за невручение грамот Лукашенко: это важный шаг в непризнании режима. Тихановская поблагодарила за поддержку четвертого пакета санкций ЕС, который будет введен в ближайшее время, и Всеобъемлющего плана помощи для Беларуси.Тихановская попросила Грецию разработать программы поддержки для репрессированных студентов, спортсменов, журналистов независимых медиа и блогеров.

План предполагает финансовую макропомощь для Беларуси и поддержку политических и экономических реформ с участием МВФ, Всемирного банка, ЕБРР. Обязательное условие — что помощь поступит демократической Беларуси — а не режиму — в переходный период и после новых свободных выборов.

11 мая прошла онлайн-встреча лидера оппозиции Светланы Тихановской с представителями Департамента политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии (DG NEAR). На встрече был представлен проект Всеобъемлющего плана помощи ЕС для Беларуси. Работа над проектом велась последние месяцы во взаимодействии с командой Тихановской.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. ”Новый президент может через час после прихода отменить все декреты” — эксперты успели высказаться — о ”декрете о Совбезе”.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Александр Лукашенко 9 мая подписал закон, направленный на сохранение независимости и суверенитета страны. В сообщении о документе говорится, что в случае гибели первого лица вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

Почти каждый день в Беларуси проходят суды над задержанными участниками акций протеста связанных с кампанией президентских выборов-2020. По состоянию на 15 мая в Беларуси признаны политическими заключенными 372 человека. Некоторые из них находятся в заключении почти год.

Страны ЕС и США не признают Лукашенко

13 мая шесть новых послов вручили Александру Лукашенко верительные грамоты. Среди них — главы дипмиссий Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне. Послов Франции и США не было на вручении верительных грамот Лукашенко.

После президентских выборов Александр Лукашенко уже третий раз принимает верительные грамоты. В ноябре прошлого года было две церемонии: верительные грамоты Лукашенко вручили апостольский нунций в Беларуси и послы Венесуэлы, Ирана, КНДР, Сирии, Турции, Японии, Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена.

Страны ЕС и США не признали результаты президентских выборов в Беларуси в 2020 году.

Готовятся новые санкции

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время будет принят четвертый пакет санкций против властей Беларуси.

”В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан. Теперь он преследует и польскую общину. Мы работаем над следующим пакетом санкций, который, я надеюсь, будет принят в ближайшие недели, — заявил Боррель. Он также добавил, что в четвертом пакете будет учтено ”все происходящее в стране”, включая преследование польского меньшинства.

”Мы останемся без работы и зарплаты”

На Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) начат сбор подписей под открытым письмом за недопущение западных санкций в отношении предприятия.

В сообщении БМЗ говорится, что в последнее время ”различные некоммерческие организации направляют в адрес иностранных партнеров предприятия письма, в которых под надуманными предлогами призывают прекратить сотрудничество”. В связи с этим работники БМЗ обращаются с открытым письмом к ”зарубежным партнерам, участникам международного профсоюзного движения, представителям стран Европейского союза и других государств”.