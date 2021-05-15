Новости Эстонии
15.05.2021, 07:41

Номерки на вакцинацию в Таллинне и Харьюмаа закончились за считанные часы

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Foto: Taavi Sepp
Сегодня открылась возможность для вакцинации от коронавируса для людей в возрастной категории 30-39 лет. По состояние на ранее утро субботы в государственной дигитальной регистратуре свободных номерков по Харьюмаа уже не было.

Об этом сообщается и при входе на портал. Последнее обновление сообщения происходило в 02:05, то есть номерки разобрали еще ночью.

В других уездах Эстонии номерки еще есть.

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В понедельник должна открыться запись на вакцинация и для людей от 16 и старше. Ранее представители департамента здоровья заявляли, что каждую неделю в Эстонию прибывают новые вакцины, а в мае и июне все желающие получат первую дозу вакцины от COVID-19.

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