15.05.2021, 07:41
Номерки на вакцинацию в Таллинне и Харьюмаа закончились за считанные часы(64)
Foto: Taavi Sepp
Сегодня открылась возможность для вакцинации от коронавируса для людей в возрастной категории 30-39 лет. По состоянию на раннее утро субботы в государственной дигитальной регистратуре свободных номерков в Харьюмаа уже не было.
Об этом сообщается и при входе на портал. Последнее обновление сообщения происходило в 02:05, то есть номерки разобрали еще ночью.
В других уездах Эстонии номерки еще есть.
В понедельник должна открыться запись на вакцинация и для людей от 16 и старше. Ранее представители департамента здоровья заявляли, что каждую неделю в Эстонию прибывают новые вакцины, а в мае и июне все желающие получат первую дозу вакцины от COVID-19.