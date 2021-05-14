В субботу утром в Таллинне пройдет парад уборочной техники

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, день мытья городских улиц станет достойным завершением столичного Месяца благоустройства и отличным началом празднования дня рождения города.

”Коронавирусные ограничения пока не позволяют проводить крупные мероприятия, однако чистый город приятен всем. В этот день мы выразим признательность и поблагодарим людей, ежедневно поддерживающих чистоту на улицах города, — сказал Кландорф. — Уборка улиц от зимнего мусора началась в марте, а в ходе стартовавшего в апреле Месяца благоустройства была произведена и основательная влажная уборка улиц. Весенняя уборка основных магистралей и улиц завершилась к 1 мая”.

Договорные партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства в ходе весенней уборки собрали 4015 тонн сора и 415 тонн бытовых отходов. В работах было ежедневно задействовано в среднем 36 единиц техники и 26 бригад ручной уборки, в состав которых входил 51 работник по благоустройству.

Помимо этого, договорные партнеры районных управ собрали еще 1340 тонн сора, а подразделение по обслуживанию предприятия Kadrioru Park — около 200 тонн сметок. На мытье улиц было израсходовано около 10 000 м³ воды.

В День Таллинна 17 единиц уборочной техники начнут движение с Пирита теэ — будет представлена техника предприятий-партнеров города: AS Eesti Keskkonnateenused, Tänavapuhastuse AS, Tallinna Kommunaalteenused OÜ, а также предприятия Kadrioru park.

Уборочная техника проследует по маршруту: Пирита теэ, Рейди теэ, Нарва мнт, Смуули теэ, ул. Пунане, Мустакиви теэ, Петербури теэ, Пярну мнт, Каарли пст, ул. Луйзе, ул. Эндла, Мустамяэ теэ, ул. Ахтри, ул. Йыэ, ул. Пронкси, ул. Лийвалайа, Мере пст, Пыхья пст, Раннамяэ теэ, Тоомпуйестеэ и т.д.

30-й Таллиннский Месяц благоустройства начался 15 апреля и завершится в День Таллинна, 15 мая. С мая регулярная уборка и мытье улиц продолжается в соответствии с порядком летнего обслуживания.