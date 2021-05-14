Владимир Зеленский ввел санкции против 557 воров в законе

”Ко всем этим лицам применены: блокировка активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении и аннулирование виз, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение. Одним словом: тем, кто не в Украине, нечего сюда приезжать. Тем, кто в Украине — нечего здесь задерживаться”, — цитирует слова президента пресс-служба.

Кроме того, санкции применены к лидерам преступных группировок. В списке, как отметил президент, их оказалось 111 человек — это граждане иностранных государств. ”Мы не говорим вам ”до свидания”, мы говорим ”прощай”, — заявил Зеленский.

Об этом Зеленский сообщил по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО). На сайтах президента, а также Совбеза документ со списком пока не опубликовали.

Как пишет украинское издание ”Бабель”, секретарь Совбеза Алексей Данилов позже на брифинге уточнил, что из 557 ”воров в законе” 542 являются иностранцами, а 15 — граждане страны. Он также добавил, что в формировании данного списка участвовали Служба безопасности Украины, полиция, а также западные партнеры, в частности представители США из ФБР и ЦРУ.