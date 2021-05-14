ФОТО | Гостей столичного парка Лёвенру ждет очень приятный сюрприз
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, сегодня природное многообразие парка Лёвенру вновь пополнилось. ”Мы также считаем эту инициативу еще одним подарком для горожан к завтрашнему Дню Таллинна. Сегодня мы заселили в пруд мальков рыб, которые станут там жить в течение нескольких лет, при этом помогая держать под контролем рост подводных растений и очищая воду. Отныне эти рыбы будут являться украшением пруда нашего любимого парка наряду с водоплавающими птицами”, — пояснил Рийбе.
Исторически на территории нынешнего парка Лёвенру в XIX веке располагались как раз рыборазводные пруды, так что речь идет о восстановлении давних традиций.
”В прошлом году мы очистили парк от ила, из воды извлекли несколько десятков тонн донных отложений и она стала значительно чище. После этого в парке заметно увеличилось число гнездующихся водоплавающих и других видов птиц. А с выпуском рыб в воду мы увеличиваем ценность и многообразие природы в этом популярном месте отдыха”, — добавил Рийбе.