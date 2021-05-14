ВОЗ: второй год пандемии COVID-19 может стать гораздо более смертоносным

”COVID-19 уже привел более чем к 3,3 млн смертей, и мы находимся на пути к тому, что второй год этой пандемии может стать намного более смертоносным, чем первый”, — предупредил он.

Гебрейесус предложил государствам бороться с распространением коронавирусной инфекции с помощью комплекса мер, включая вакцинацию и другие, пишет РБК.

Гендиректор ВОЗ также призвал страны, имеющие большое количество доз вакцин, делиться с теми, кто не может позволить себе получить препарат через механизм COVAX. Он назвал последний самым быстрым путем к достижению равноправия при вакцинации.

Тему неравного доступа к вакцинам в разных странах поднимал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал бороться с ”вакцинным национализмом”. Он отметил, что препараты в основном поступают в развитые страны, а государства с низким уровнем доходов их не получают.

Чтобы решить проблему, он призвал финансировать инициативу COVAX, созданную, чтобы обеспечить вакцинами беднейшие страны. Гутерриш подчеркнул, что вакцина от коронавируса должна считаться глобальным общественным благом.

Глава ООН допустил, что при активном распространении заболевания в бедных странах, где наблюдается ”значительный пробел” в вакцинации, могут появиться устойчивые к созданным вакцинам мутации вируса.

Ранее профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес назвал Бразилию идеальной лабораторией для появления новых штаммов COVID-19, поскольку в стране наблюдается высокий уровень заболеваемости, но нет надлежащего санитарного контроля.

Он указал на опасность амазонского штамма коронавируса (P.1). О его опасности писала и The Financial Times со ссылкой на совместное исследование, проведенное университетами Оксфорда, Сан-Паулу и Имперского колледжа Лондона. По данным медиков, новый штамм в 1,4–2,2 раза более заразен, чем другие варианты, и сам уже имеет не меньше 17 мутаций.

Также в последнее время широкое распространение получили британский штамм, южноафриканский штамм и бразильский штамм COVID-19.