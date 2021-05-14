СВОДКА ЗА СУТКИ | Для того, чтобы отправить 100 000 евро мошеннику, женщина залезла в кредиты

57-летнему жителю Таллинна позвонили от имени Swedpank и спросили признак пользователя интернет-банка и попросили подтвердить коды. Позже мужчина обнаружил, что со счета пропало около 1000 евро. Жителю Нарвы позвонили 11 мая на Viber и сообщили, что на его банковском счету происходят подозрительные сделки, которые надо заблокировать и ввести ПИН-коды Smart-ID, что мужчина и сделал. Со счета сняли 640 евро. По такой же схеме жительница Нарвы, которой позвонили от имени банка, лишилась 1800 евро.

43-летний житель Таллинна сообщил в полицию, что без его ведома со счета совершили несколько платежей в сумме почти в 500 евро, а 31-летний таллиннец сообщил о снятии почти 300 евро с его счета PayPal.

В апреле 22-летняя жительница Таллинна нашла на сайте flegma.com объявление, в котором Everypay AS предлагали работу по совершению денежных переводов. Женщина оставила свои контакты и с ней связался человек, представившийся работником Everypay AS. Женщине объяснили суть работы и сказали зайти в интернет-банк про помощи Smart-ID. После этого на ее имя оформили займ в 500 евро и эту сумму перевели на другой счет. Позже женщина обнаружила, что с ее счета и со счета ее сына совершили переводы на 771 евро.

В Йыгевамаа полиции поступило сообщение о женщине, которая познакомилась в интернете с мужчиной, представившимся военным на миссии. Между ними возникли доверительные отношения и этот интернет-пользователь выразил желание приехать в Эстонию в гости. Для этого он попросил женщину сделать несколько денежных переводов на сумму почти в 100 000 евро. Так как таких денег у самой женщины не было, она взяла несколько кредитов. Когда знакомый так и не приехал, женщина поняла, что это обман, и обратилась в полицию. Начато уголовное делопроизводство.

Веб-констебль Яна Фролова: