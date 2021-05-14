14.05.2021, 20:03
В Кохтла-Ярве полиция задержала мужчину за стрельбу на улице(2)
Один из мужчин достал похожий на оружие предмет, сделал в направлении другого выстрел и затем уехал на самокате. Никто не пострадал.
Патруль полиции приступил к поискам сбежавшего мужчины и задержал его минут через 20-30 на улице Калеви.
Стражи порядка задержали 27-летнего подозреваемого и выяснили, что (по предварительным данным) он использовал для своих угроз стартовый пистолет.
Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства случившегося.