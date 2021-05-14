В Кохтла-Ярве полиция задержала мужчину за стрельбу на улице

Один из мужчин достал похожий на оружие предмет, сделал в направлении другого выстрел и затем уехал на самокате. Никто не пострадал.

Патруль полиции приступил к поискам сбежавшего мужчины и задержал его минут через 20-30 на улице Калеви.

Стражи порядка задержали 27-летнего подозреваемого и выяснили, что (по предварительным данным) он использовал для своих угроз стартовый пистолет.

Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства случившегося.