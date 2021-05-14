Новости Ида-Вирумаа
14.05.2021, 20:03

В Кохтла-Ярве полиция задержала мужчину за стрельбу на улице

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фото иллюстративное
фото иллюстративное
Foto: Ilmar Saabas
13 мая полиция получила вызов на улицу Вахтра, где возникла перепалка между двумя незнакомыми мужчинами.

Один из мужчин достал похожий на оружие предмет, сделал в направлении другого выстрел и затем уехал на самокате. Никто не пострадал.

Патруль полиции приступил к поискам сбежавшего мужчины и задержал его минут через 20-30 на улице Калеви.

Стражи порядка задержали 27-летнего подозреваемого и выяснили, что (по предварительным данным) он использовал для своих угроз стартовый пистолет.

Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства случившегося.

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