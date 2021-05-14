Научный совет сообщил, когда можно ждать следующего смягчения ограничений

"Научный совет рекомендует правительству не ослаблять действующие в стране ограничения до тех пор, пока средняя суточная заболеваемость коронавирусом за последние семь дней не будет держаться ниже 300, а число нуждающихся в госпитализации пациентов с COVID-19 — ниже 200. И в таком случае внутренние ограничения следует смягчать постепенно, принимая во внимание деятельность с высоким и низким риском заражения", — заключил Научный совет.