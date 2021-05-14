Новости Эстонии
14.05.2021, 19:45

Научный совет назвал критерии для дальнейшего смягчения ограничений

 
Tartu vaktsineerimiskeskus
Tartu vaktsineerimiskeskus
Foto: Argo Ingver
Научный совет, консультирующий правительство ЭР по вопросам борьбы с распространением COVID-19 рекомендовал открыть учебные заведения, однако в отношении ослабления других ограничений он советует действовать более осторожно, пишет rus.err.

"Научный совет рекомендует правительству не ослаблять действующие в стране ограничения до тех пор, пока средняя суточная заболеваемость коронавирусом за последние семь дней не будет держаться ниже 300, а число нуждающихся в госпитализации пациентов с COVID-19 — ниже 200. И в таком случае внутренние ограничения следует смягчать постепенно, принимая во внимание деятельность с высоким и низким риском заражения", — заключил Научный совет.

Совет предупредил, что одновременное ослабление ограничений приведет к значительному увеличению числа контактов. Это в свою очередь повлияет на коэффициент заражения коронавирусом R и может привести к увеличению числа инфицированных и госпитализированных.

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