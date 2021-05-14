Правительство России утвердило список недружественных стран. Вошла ли в него Эстония?

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц <…>", - говорится в распоряжении.

Перечень состоит только из двух позиций - США и Чехия, в отношении которых будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля этого года.

Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США - ни одного.