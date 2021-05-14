В Москве наибольший с января прирост по COVID-19. Доктор Мясников заявил о начале в России третьей волны коронавируса

По данным оперативного штаба, в больницы доставлены 1324 пациентов. Суточный прирост заражений в российской столице оказался наибольшим с 17 января, когда число заболевших увеличилось за 24 часа на 4012.

Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России

Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач и телеведущий Александр Мясников считает, что рост заболеваемости COVID-19 говорит о начале третьей волны пандемии в России. Об этом сообщил в видео, размещенным Telegram.

”Цифры заболеваемости растут, и, вероятно, это начало предсказанной не так давно третьей волны”, — сказал Мясников.

Врач полагает, что пандемия развивается волнообразно: в течении трех месяцев заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, а далее три спокойных месяца, потом все повторяется заново. По его словам, к маю подошло время для нового роста числа заболевших, пишет РБК.

Мясников подчеркнул, что помимо соблюдения средств индивидуальной профилактики, населению необходимо вакцинироваться. Он рассказал, что несмотря на то, что другие страны, в отличии от России, очень строго соблюдают меры предосторожности — носят маски, респираторы, вводят локдауны — ”их это не спасло”.

”Все равно цифры смертности и заболеваемости слишком высоки. <…> Надеяться реально можно только на вакцинацию”, — заключил доктор.