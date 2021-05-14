Профессор Лутсар дала рекомендации по прививке для переболевших COVID-19

"Согласно результатам разных исследований иммунитет от коронавируса сохраняется по меньшей мере полгода, а случаи повторного заболевания редки. Так что тем, кто переболел коронавирусом, не стоит вакцинироваться раньше, чем через шесть месяцев после выздоровления. Для укрепления иммунитета достаточно одной дозы", — сказала член комиссии, профессор-вирусолог Ирья Лутсар.

"В условиях ограниченного числа доз лучше быстрее обеспечить вакцину тем, кто никак не защищен от коронавируса", — подчеркнула Лутсар.

Экспертная комиссия осталась при своем мнении относительно комбинирования разных вакцин, так как у ученых все еще нет достаточно данных об эффективности и безопасности такого подхода.

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