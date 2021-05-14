Полиция: трое граждан Эстонии улетели вчера на Кипр с нарушением требований по борьбе с COVID-19

13 мая самолетом из Таллинна в Пафос (город на юго-западном побережье средиземноморского острова Кипр) вылетели трое граждан Эстонии. Тем самым они нарушили требования самоизоляции. Информация о нарушении передана в Департамент здоровья.

13 мая самолетом из Таллинна в Стамбул вылетели гражданин России и гражданин Турции, которые также нарушили тем самым требования самоизоляции. Информация по ним передана в Департамент здоровья.

Напомним, что делопроизводством и наказаниями в случаях нарушения правил борьбы с COVID-19 в Эстонии занимается в основном Департамент здоровья. За нарушение требований по предотвращению эпидемического распространения инфекционного заболевания частному лицу может быть назначен денежный штраф в размере до 100 штрафных единиц, т. е. 400 евро.