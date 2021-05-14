ВИДЕО | В Эстонии завершились крупнейшие учения армии США Swift Response

В маневрах Swift Response приняло участие около 2000 военнослужащих США и Великобритании, которые отработали защиту Эстонии в условиях потенциальной кризисной ситуации.

Учения Swift Response 21, центральным событием которых стала высадка воздушного десанта на аэродром Нурмси, являются частью серии маневров Defender Europe (”Защитник Европы”), которыми руководит сухопутное командования армии США в Европе.

”Во многих других странах Defender Europe лишь набирает обороты. Для нас эти учения стали разминкой перед маневрами ”Весенний шторм”. В целом могу сказать, что они прошли успешно, мы смогли отработать взаимодействие с союзниками, при этом в некоторые элементы в небывалых до этого масштабах, — сказал руководитель учений в Эстонии генерал-майор Индрек Сирель.

Активная часть маневров Swift Response началась 5 мая со стрельб систем залпового огня, которые выпустили по целям на Центральном полигоне Сил обороны более двадцати практических снарядов.

В ночь с 7 на 8 мая на аэродроме Нурмси высадилось около 600 парашютистов США и Великобритании, кроме того, с самолетов также десантировали тяжелую технику — три транспортных средства и две гаубицы.

По сценарию учений, парашютисты высадились на аэродроме, занятом частной военной компанией. После десантирования они вступили в учебный бой, роль противника играли части территориальной обороны Кайтселийта (Виру, Алутагузе, Ярва). В последующие дни эстонские части, а также военнослужащие развернутой в Тапа боевой группы НАТО, приняли участие в совместной вертолетной десантной операции.

В ходе маневров на авиабазе Эмари была развернута рекордная авиационная группировка, насчитывающая 9 самолетов и более 20 вертолетов. Учения завершились упражнениями по боевому слаживанию и боевыми стрельбами на Центральном полигоне Сил обороны.

Маневры Swift Response проводятся в рамках серии учений Defender Europe — это крупнейшие зарубежные маневры армии США за последние 25 лет. География учений охватывает 16 европейских стран, в них участвует 28 000 военных. Помимо Эстонии учебное десантирование также состоялись в Болгарии и Румынии.