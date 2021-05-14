Запись на вакцинацию от COVID-19 для возрастной группы 30+ начнется в субботу

Как уже сообщалось, с 19 часов понедельника, 17 мая, для всех жителей Эстонии в возрасте 16 лет и старше появится возможность бронировать в дигитальной регистратуре время на вакцинацию от COVID-19.

Как сообщил руководитель рабочей группы по вакцинации Марек Сеэр, принято решение, что лица возрастной категории 30+ смогут зарегистрироваться на прививку немного раньше, чтобы избежать излишней нагрузки на электронную систему.

Вечернее время в понедельник для начала регистрации на вакцинацию выбрано потому, что к концу рабочего дня должны прийти подтверждения по графику поставки вакцин, что позволит расширить возможности для вакцинации в июне.

"Вчерашний опыт бронирования времени на вакцинацию для людей возраста 40+ показал, что за исключением часа пик время ожидания на вход в дигитальную регистратуру составлял менее часа", — сказал Сеэр.

Среднее время ожидания в очереди в четверг было 30 минут, самое длительное — 104 минуты.

Организаторы вакцинации напоминают: тем, кто уже получил первую дозу вакцины, бронировать время не нужно, оно уже есть. Тем, кто уже переболел COVID-19, спешить причины нет — им рекомендуется сделать прививку одной дозой не ранее, чем через 6 месяцев после выздоровления.

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