Таллиннский электронный диктант установил рекорд по числу участников

Участников диктанта, который проходил сегодня в рамках Дня Таллинна, приветствовал мэр столицы Михаил Кылварт.

«Когда в 2019 году по инициативе Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации искали самое эстонское слово, Иво Линна предложил слово «дом», - сказал Михаил Кылварт. – Тридцать лет назад наша родина обрела независимость, Таллинн – наш дом, а язык – это дом бытия. Поэтому мне очень приятно, что текст диктанта этого года, посвященный юбилею с момента восстановления независимости Эстонии, зачитает перед публикой маэстро Иво Линна».

Из-за эпидемической ситуации, сложившейся в стране, уже второй раз Таллиннский диктант проводится в электронном формате.

«Хотя мы не смогли встретиться на площади Вабадузе, нас не покидает надежда, что однажды мы так или иначе победим!» - сказал Кылварт.

В прошлом году в диктанте, который впервые проходил в режиме онлайн, участие приняли почти 2100 человек, а в 2019 году на площади Вабадузе диктант написали 1800 любителей эстонского языка.

Традицию написания Таллиннского диктанта положил в 2013 году мэр Михаил Кылварт, бывший в то время вице-мэром Таллинна. В том же году в Таллинн пришла и всемирная акция по проверке грамотности и на русском языке – «Тотальный диктант», завоевавшая популярность среди русского говорящих жителей столицы. Темы Таллиннского диктанта всегда были связаны с эстонской литературой, культурой и историей Таллинна. В прошлом году диктант был посвящен легендарным таллиннцам – Яану Кроссю и Георгу Отсу. Тексты зачитывали популярные писатели, такие как Андрус Кивиряхк, Ян Каус и др. Также тексты читали чемпионка мира Келли Сильдару (эстонская фристайлистка), рэпер Reket и актер Мярт Аванди.