Начинаются клинические испытания спрея BioBlock с антителами против коронавируса

Хотя спрей BioBlock уже в продаже и лабораторные исследования показали, что содержащиеся в нем антитела блокируют как минимум четыре штамма вируса, клиническое исследование предоставит более полные и достоверные доказательства эффективности продукта.

”В ходе клинических испытаний можно будет узнать, насколько эффективен BioBlock в защите человеческого организма от заражения вирусом SARS-CoV-2 и в какой мере BioBlock влияет на течение болезни и предотвращает более серьезные случаи заболевания. Надеемся, что жители Таллинна и Харьюмаа, у которых диагностирован коронавирус, присоединятся к исследованию в месте со своими семьями. Их вклад имеет решающее значение для успеха испытаний, способствующих продвижению эстонской науки”, — сказала профессор Института семейной медицины и народного здоровья Тартуского университета Аннели Уускюла.

В исследовании могут принять участие болеющие сейчас люди вместе с членами их семей. В клинических испытаниях примут участие 342 добровольца. Методология была разработана учеными Тартуского университета и одобрена Комиссией по этике исследований человека Тартуского университета.

Проводящие исследование семейные врачи приглашают к участию в первую очередь своих пациентов, у которых диагностирован коронавирус, и их семьи. По возможности врачи готовы пригласить пациентов не только из своих списков.

Жители Таллинна и его окрестностей с положительным тестом на коронавирус могут сообщить о своем желании принять участие в исследовании в центр семейной медицины Telliskivi по электронной почте uuring@telliskivi.ee и по телефону 5332 6622 или в центр семейных врачей Mustamäe / Nõmme по адресу mustamaejanommepak@gmail.com и номерам телефона 659 8043 (Мустамяэ) и 655 8043 (Нымме).