Прививка на рабочем месте и на дому: новые шансы для Ида-Вирумаа

К этому шагу рабочую группу по вакцинации COVID-19 подтолкнул уровень заражения в регионе и охват вакцинированных. Все-таки процент охвата взрослого населения в Ида-Вирумаа по сравнению со всей Эстонией пока существенно отстает: на момент принятия решения 22 процента вакцинированных хотя бы одной дозой против 33-х, и это при повышенном уровне заболеваемости.

Однако искать причину такого отличия от других регионов страны только в поведении самих жителей Ида-Вирумаа было бы неправильно. Она еще и в том, что вакцины в стране не хватает.

"Чтобы провакцинироваться, мне пришлось терять один день, ехать для этого в Мересуу, где находится пункт вакцинирования. Вообще же прививки я ждала 3 месяца", — поясняет Инна, — "хотела зарегистрироваться через Digilugu, но место для меня нашлось только на днях".

Запись — на следующую неделю

С понедельника вакцинирование в трудовых коллективах в Ида-Вирумаа действительно началось.

"Прививки уже сделаны сотрудникам Teresa OÜ Jõhvis, Praktov OÜ, Fregatt OÜ", — сказала Мерле Харьо, исполнительный руководитель Corrigo OÜ, в полдень понедельника.

Как выяснилось, работодатели активно откликнулись на приглашение, отправив по обозначенному адресу списки, и уже в первый день недели все места на вакцинацию были заполнены. Но следующая неделя для записи еще была открыта.

При этом может пройти некоторое время, прежде чем медики появятся на предприятии ; скорость и порядок вакцинирования зависят от доставки препаратов и логистики поставщика услуг, предупреждает представитель Больничной кассы Мадис Каллас. И просит от имени своей организации терпения и понимания.

Уведомить о своем желании организовать вакцинацию на рабочем месте работодатель должен, отправив письмо по адресу madis.kallas@haigekassa.ee . Для отправки списков OÜ Corrigo, одна из осуществляющих вакцинацию фирм, дает такой контакт: irina.sirenko@corrigo.ee. Дополнительная информация по тел. 5526928 (Мерле Харьо).

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