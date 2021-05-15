На что обратить внимание при покупке своего первого автомобиля? Советы эксперта
Tiit Blaat
По словам руководителя сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Эйво Кизанда, покупка автомобиля (хоть старого на вторичном рынке, хоть совершенно нового) это мероприятие, в котором стоит учесть множество вещей, прежде чем совершать сделку. ”Я не имею в виду мощность двигателя, то, какой у него ведущий мост или какого он цвета, хотя и это, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля, имеет значение”.
Чтобы облегчить выбор, Эйво составил контрольный список, который поможет вам принять обоснованное решение при покупке нового или подержанного автомобиля.
1. Каков ваш бюджет?
Для многих покупок решающее значение имеет доступная сумма. То же самое и с автомобилем. Посмотрите, сколько вы готовы потратить на покупку автомобиля. Также примите во внимание расходы, связанные с покупкой и обслуживанием автомобиля, о которых изначально можно и не вспомнить: дорожное страхование, топливо, обслуживание, шины. Плюс финансовый резерв на случай возможных аварий. Если на автомобиль нет гарантии, следует сразу запланировать дополнительные деньги на возможный ремонт.
Если собственных средств для покупки автомобиля недостаточно и требуется дополнительное финансирование со стороны банка, учитывайте расходы, связанные с получением кредита или оформлением лизинга: плата за договор, процентные расходы за весь период погашения и ежемесячное страхование каско.
2. Какая машина вам действительно нужна?
Это не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. Я рекомендую вам определить, исходя из ваших собственных потребностей или потребностей вашей семьи, каким критериям машина должна соответствовать обязательно, а какие могут быть дополнительными, но не существенными.
Начать можно с размера. Сколько людей обычно будут ездить на машине одновременно? Автомобиль приобретается для семьи с детьми или для одного-двух пользователей? Где вы в основном ездите: в городе или за городом? Вам нужно много места для багажа или достаточно, чтобы помещалась сумка для покупок или для спортивной одежды? Конечно, вы также должны подумать об основных вопросах, на которые нет правильного или неправильного ответа. Что выбрать: автоматическую или механическую коробку передач, бензиновый или дизельный двигатель? Рост цен на топливо также может заставить рассматривать в качестве альтернативных решений двигатель, работающий на природном газе, гибрид или электромобиль. Когда основные потребности определены, будет легче продолжить поиск.
3. Пройдите тест-драйв!
После надлежащей предварительной работы, просмотра объявлений о новых и подержанных автомобилях или анализа дилерских веб-сайтов обычно остаётся от трёх до пяти альтернативных марок или моделей. Что может быть логичнее тест-драйва? При этом будет разумно привлечь специалиста, который поможет оценить состояние автомобиля и его ходовые качества. Попробуйте машину в разных дорожных условиях, на разных скоростях и спланируйте маршрут тест-драйва как на крутых, так и на пологих поворотах. Проверьте автомобиль внутри и снаружи, в том числе под капотом, состояние шин и т. д. Помните, что ни один из вопросов, заданных продавцу, не может считаться глупым.
4. Проверьте бэкграунд
После тест-драйва картина обычно ясная, и выбор определён. Покупатель нового автомобиля может пропустить этот момент, но покупатель подержанного автомобиля всё же должен затратить какое-то время на изучение предыстории автомобиля. Ознакомьтесь с данными технического осмотра, имеющейся информацией о повреждениях и, если автомобиль был привезён из-за границы, то и с датой первой регистрации в Эстонии. На сайте Фонда дорожного страхования вы можете легко просмотреть историю дорожно-транспортных происшествий и страхования транспортного средства. Однако учтите, что здесь регистрируются только случаи дорожного страхования. Страховые случаи каско отражаются только при полном уничтожении транспортного средства. Кроме того, рекомендуем провести технический осмотр в пункте диагностики соответствующей марки или в бюро Авторегистра.
5. Сделка с надёжным продавцом — залог вашего спокойствия
Как и в случае с автомобилем, мы рекомендуем изучить бэкграунд продавца или дилера. Если речь не идёт о дилере марки или автомобильном дилере с долгой историей, обязательно ознакомьтесь с чёрным списком Комиссии по потребительским спорам. Помните, что покупка автомобиля у частного лица может быть по деньгам более привлекательной, но в случае возникновения проблем Департамент защиты прав потребителей вмешаться не сможет. Правила защиты потребителей применяются, если контракт заключается между торговцем–юридическим лицом и частным лицом.
Когда всё вышеперечисленное сделано, все ваши ожидания и потребности учтены, но, в конце концов, есть ещё два автомобиля с аналогичным бэкграундом, комфортом вождения, аксессуарами и ценой, только один чёрный, а другой белый, отдайте предпочтение белому цвету, потому что согласно исследованию Университета Монаша, более светлые и яркие автомобили с меньшей вероятностью попадают в аварии, чем тёмные.