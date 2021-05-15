На что обратить внимание при покупке своего первого автомобиля? Советы эксперта

По словам руководителя сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Эйво Кизанда, покупка автомобиля (хоть старого на вторичном рынке, хоть совершенно нового) это мероприятие, в котором стоит учесть множество вещей, прежде чем совершать сделку. ”Я не имею в виду мощность двигателя, то, какой у него ведущий мост или какого он цвета, хотя и это, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля, имеет значение”.

Чтобы облегчить выбор, Эйво составил контрольный список, который поможет вам принять обоснованное решение при покупке нового или подержанного автомобиля.

1. Каков ваш бюджет?

Для многих покупок решающее значение имеет доступная сумма. То же самое и с автомобилем. Посмотрите, сколько вы готовы потратить на покупку автомобиля. Также примите во внимание расходы, связанные с покупкой и обслуживанием автомобиля, о которых изначально можно и не вспомнить: дорожное страхование, топливо, обслуживание, шины. Плюс финансовый резерв на случай возможных аварий. Если на автомобиль нет гарантии, следует сразу запланировать дополнительные деньги на возможный ремонт.

Если собственных средств для покупки автомобиля недостаточно и требуется дополнительное финансирование со стороны банка, учитывайте расходы, связанные с получением кредита или оформлением лизинга: плата за договор, процентные расходы за весь период погашения и ежемесячное страхование каско.

2. Какая машина вам действительно нужна?

Это не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. Я рекомендую вам определить, исходя из ваших собственных потребностей или потребностей вашей семьи, каким критериям машина должна соответствовать обязательно, а какие могут быть дополнительными, но не существенными.