ФОТО | В волости Пярну неизвестный отстреливает кошек. Уже умерла вторая кошка с пулей в позвоночнике

Бродячая кошка часто приходила к одной семье, проживающей в Тихеметса. Они ее подкармливали и планировали взять себе. Сначала кошка боялась людей, но потом стала более смелой и даже давала себя почесать, была дружелюбной и мурчала.

В четверг поздно вечером Группа спасения животных получила сообщение, что в Тихеметса замечена кошка в плохом состоянии, которая волочит за собой задние лапы. Животное отвезли в клинику, где выяснилось, что кошку спасти нельзя — в нее стреляли и пуля застряла в позвоночнике.

Группа спасения животных предостерегает всех владельцев кошек в Тихеметса, чтобы они следили за своими домашними любимцами: "Кто-то из ваших соседей настолько ненавидит ваших любимцев, что готов издеваться над ними и убивать их".

Как выяснилось, это не первая кошка, найденная подстреленной в Тихеметса. Ту кошку, к сожалению также не удалось спасти — поля попала ей в глаз и животное скончалось еще по пути в ветеринарную клинику.