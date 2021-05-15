Предвыборные обещания немецких политиков: будем противостоять Китаю и Путину

Удивительно, но одна из них — представительница партии "Зелёных", основанной борцами за мир во время гонки вооружений "холодной войны", а второй возглавляет консервативную партию, которая позиционирует себя самым верным союзником США среди немецких политиков.

Наиболее вероятно, что по результатам осенних выборов возникнет коалиция "Зелёных" во главе с Анналеной Бербок и Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого Армином Лашетом, и в первые дни новой пост-меркельной эпохи Германию могут сотрясти столкновения позиций относительно внешней политики страны.

Во времена правления нынешнего канцлера Германия держалась срединных позиций, одновременно говоря и о нарушениях прав человека и демократических идеалах, и поддерживая ненасытность своей промышленности по отношению к китайским экспортным рынкам и поставкам российской энергии.

”Сейчас во главе Белого дома Джо Байден, поэтому нам всё сложнее вести геополитическую стратегию в стиле сидения на двух стульях, — говорит аналитик внешней политики Ульрих Спек. — В парадигме стратегического соперничества между Америкой и Китаем в настоящее время от Германии требуют чёткой позиции”.