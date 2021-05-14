Экономика
14.05.2021, 14:55

Баснословные счета за такси, пиво ночью и служебные квартиры. Ратас — не единственный, чьи траты вызывают вопросы

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Foto: Tiit Blaat, Andres Putting, Aldo Luud
В среду Eesti Ekspress и RusDelfi написали о том, что в бытность премьер-министром Юри Ратас тратил деньги налогоплательщиков ненадлежащим образом. При этом он не единственный слуга народа, траты которого вызвали вопросы, сообщает Kroonika.

Само собой, многим государственным деятелям, таким как члены Рийгикогу и министры, положены приличные компенсации расходов. Например, в прошлом году в качестве компенсаций расходов было выплачено 490 000 евро, таким образом средний размер компенсации на одного члена Рийгикогу составил примерно 5 000 евро.

В начале двухтысячных некоторые депутаты, среди которых были и успешные бизнесмены, попали в орбиту внимания общественности в связи с тем тем, что проживали в двух- или трехкомнатных квартирах. 

Например, один из членов Партии реформ, являвшийся по совместительству миллионером и имевший дом в Рохунеэме, объяснил использование служебной квартиры тем, что его личное жилье слишком большое для того, чтобы жить там одному и что арендовать квартиру просто удобнее.

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