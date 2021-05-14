Несовершеннолетний бизнесмен продавал снюс сверстникам и попался полиции вместе со всем своим товаром

Если учесть, что в каждой коробке находится почти 20 подушечек, то у подростка было при себе почти 2000 подушечек, которые он продавал другим сверстникам. Рыночная цена одной коробки снюса составляет 5 евро, а значит он потратил на свой товар более 500 евро.

Родители несовершеннолетнего не знали о его деятельности и были шокированы. Поэтому полиция напоминает родителям, чтобы они интересовались, на что их дети тратят карманные деньги.

Если вы видите, что действия вашего ребенка вредят ему или другим, а также противоречат закону, то сначала сами с ним об этом поговорите. Для решения проблемы можно прибегнуть к помощи молодежного полицейского или специалиста по защите детей.

Закон о табаке запрещает любые сделки с содержащими никотин товарами, которые касаются покупки этих товаров взрослым для несовершеннолетнего лица.