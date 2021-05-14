ЧМ по хоккею 2021. За несколько дней до уникального турнира

Бушующая в мире пандемия коронавируса продолжает создавать большие сложности во всех сферах жизни, в том числе и в профессиональном спорте. Хоккей не стал исключением. В прошлом году был отменен Чемпионат мира, который должен был пройти в Швейцарии. В этом году Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение провести мировое первенство ”любой ценой”: второй год подряд с такими финансовыми убытками мириться никто не хотел. Чемпионат состоится, но он не будет похож ни на один из предыдущих (и надеемся, ни на один из будущих!). Несмотря на то, что до старта турнира остается всего несколько дней, большинство людей вряд ли знает, как именно он пройдет, ведь в таких условиях мировое первенство состоится впервые.