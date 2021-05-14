ЧМ по хоккею 2021. За несколько дней до уникального турнира
Бушующая в мире пандемия коронавируса продолжает создавать большие сложности во всех сферах жизни, в том числе и в профессиональном спорте. Хоккей не стал исключением. В прошлом году был отменен Чемпионат мира, который должен был пройти в Швейцарии. В этом году Международная федерация хоккея на льду (IIHF) приняла решение провести мировое первенство ”любой ценой”: второй год подряд с такими финансовыми убытками мириться никто не хотел. Чемпионат состоится, но он не будет похож ни на один из предыдущих (и надеемся, ни на один из будущих!). Несмотря на то, что до старта турнира остается всего несколько дней, большинство людей вряд ли знает, как именно он пройдет, ведь в таких условиях мировое первенство состоится впервые.
До старта турнира остаются считанные дни, но окончательной ясности по вопросу возможного допуска на трибуны зрителей по-прежнему нет. Скорее всего, первенство пройдет без зрителей, хотя организаторы до последнего настаивали на допуске ограниченного количества болельщиков при соблюдении актуальных эпидемиологических мер.
Факты
- Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
- В Чемпионате примут участие сборные 16 стран, которые на первом этапе будут разбиты на две группы.
- Мировое первенство состоится в 84-й раз. В прошлом году турнир, который должен был пройти в Швейцарии, был отменен из-за распространения коронавируса.
- Латвия примет Чемпионат мира по хоккею второй раз в истории. Впервые турнир здесь прошел в 2006-м году.
- Изначально в Латвии планировалось провести лишь часть чемпионата — турнир группы B и два четвертьфинала. Однако после решения отобрать турнир у Беларуси, в Латвии мировое первенство пройдет в полном объеме.
- В качестве второй арены чемпионата выступит Рижский Олимпийский центр, перестроить который для нужд турнира стоило организатором в 3,7 миллиона евро.
- Матчи Чемпионата мира пройдут на двух аренах, они находятся буквально через дорогу. Это еще ближе, чем расстояние между ”Ареной Рига” и холлом ”Сконто” (1,4 км), которые приняли Чемпионат мира-2006.
- Сборная Латвии на первом этапе Чемпионата выступит в группе B, где ее соперниками станут сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана. Первый матч латвийской сборной предусмотрен 21 мая против Канады.
- Сборная России на первом этапе Чемпионата выступит в группе A, где ее соперниками станут сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Беларуси. Первый матч российской сборной предусмотрен 21 мая против Чехии.
- Пока неизвестно, смогут ли матчи Чемпионата мира посетить зрители. Предусмотрено, что этот вопрос будет решен непосредственно накануне старта турнира. Если решение будет положительным, то организаторы обеспечат оперативную продажу билетов.
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