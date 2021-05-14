14.05.2021, 13:55
В Каламая соседи пожаловались в полицию на то, что в одной квартире живут рыси
Foto: erakogu/Facebook
Жительнице столичного района Каламая Кади, владелице кошек породы мейн-кун, неоднократно приходилось доказывать полиции, что в ее доме не живут рыси.
Женщина опубликовала в группе района в Facebook пост, в котором просит больше не присылать к ней полицейских. ”Если вы видите в моем окне кошек, то это ни детеныши каракалов, ни сервалов и даже не детеныши рыси. У меня дома нет диких животных. Не нужно присылать ко мне под дверь полицию. Это совершенно обычные домашние кошки”, — пишет Кади.
Женщина сказала, что после того, как показала стражам порядка паспорт животных, инцидент был исчерпан.
Примечательно, что под ее постом другие пользователи также рассказали, что им время от времени приходилось отчитываться перед соседями из-за кошек с необычной внешностью.