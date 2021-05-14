В Каламая соседи пожаловались в полицию на то, что в одной квартире живут рыси

Женщина опубликовала в группе района в Facebook пост, в котором просит больше не присылать к ней полицейских. ”Если вы видите в моем окне кошек, то это ни детеныши каракалов, ни сервалов и даже не детеныши рыси. У меня дома нет диких животных. Не нужно присылать ко мне под дверь полицию. Это совершенно обычные домашние кошки”, — пишет Кади.