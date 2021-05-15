Клиническая смерть: чудеса средь бела дня

Первым чудом можно назвать то, что в народе принято именовать ”судьбой”. В определенное время в определенном месте появляется нужный прохожий, который вдруг вспоминает, что лет 20 назад его учили делать непрямой массаж сердца. Вызвав скорую, он, словно ангел хранитель, мгновенно пытается привести упавшего мужчину в чувства, предпринимая реанимационные действия. Секунда за секундой, движение за движением, наперекор отсутствию дыхания и хоть каких-либо признаков жизни. В этот момент ”спаситель” даже не догадывается, что, делая массаж сердца и отсчитывая ритм, он не только возвращает Неэме Сомма на ”этот свет”, но и предотвращает гибель коры головного мозга (декортикация) и неврологическую патологию, снижая тем самым тяжесть постреанимационного состояния. К моменту приезда скорой у упавшего мужчины уже чувствовалось дыхание, и врачи смогли продолжить медицинские реанимационные действия. Через 25 минут после прибытия скорой врачи восстановили сердечный ритм пациента, доставив его в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Именно такое чудо и произошло в жизни одного из ведущих анестезиологов Ляэне-Таллиннской Центральной больницы Неэме Сомма. Прохладным зимним утром он решил немного пробежаться. Все было хорошо, ничто не предвещало беды. Но возвращаясь домой у него, здорового человека без каких-либо серьезных недугов, вдруг остановилось сердце. Кто знает, как бы закончилась эта история, если бы не череда счастливых совпадений.

Простой пример на основе реальной истории, которая произошла зимой 2020 года. Вполне здоровый мужчина в самом расцвете лет, соблюдающий правильный образ жизни, без вредных привычек выходит на пробежку. Он вдыхает утреннюю прохладу, потягивается, чувствует прилив энергии и бежит. Бежит точно так же, как привык это делать ежедневно в течение последних десяти лет. И вот пробежка почти окончена, мужчина практически одной ногой на пороге своего дома, думая о чашке зеленого чая и любимом пирожном. Мужчина прекрасно себя чувствует, он досконально точно знает все про свое здоровье. И тут, как гром среди ясного неба, следует резкий удар, мужчина замертво падает на землю. Он не то что не может позвать кого-то на помощь, но не успевает даже понять, что с ним что-то произошло. А произошла клиническая смерть. Всего каких-то 5-7 минут и жизнь человека может оборваться таким странным, незамысловатым образом. Так может произойти, если не случится чудо…

Любого, даже далекого от медицины человека, при словосочетании ”клиническая смерть” начинает бросать в дрожь. Эти страшные слова говорят о многом: в момент прекращения сердечной и дыхательной деятельности человек оказывается в пограничном состоянии между жизнью и биологической смертью. Однако этот переходный период, продолжающийся в среднем 5-6 минут, обратим, человека еще можно вернуть к жизни при определенных обстоятельствах. Но чем дольше мозг и сердце будут страдать от отсутствия кислорода, тем больше вероятность, что жизнь после реанимационных действий будет очень далека от идеальной.

Важно! Первая помощь при клинической смерти: Если вы обнаружили человека без сознания, у которого не прощупывается пульс, не слышно сердцебиение и отсутсвует дыхание, прежде всего вызовите скорую. Дальнейшие реанимационные действия до прибытия кареты скорой помощи может произвести абсолютно любой человек, даже не имеющий медицинского образования. Для этого, находящегося в состоянии клинической смерти человека укладывают на ровную твердую поверхность и освобождают шею и грудь от одежды. Далее проводится непрямой массаж сердца: плавно, строго вертикально над местом массажа, делайте ритмичные надавливания на грудную клетку, продавливая ее на 5-6 см, с частотой (компрессией) 100 надавливаний в минуту. После восстановления пульса пациента укладывают на бок, контролируют его состояние до приезда медиков.

Второе чудо, которое помогло Неэме Сомма вернуться к жизни, — предварительная пробежка. Интенсивный прилив крови привел к тому, что каждая клеточка в достаточной мере насытилась кислородом и питательными веществами. Кровоснабжение было хорошим, капилляры открыты, ткани снабжены кровью и обогащенным кислородом, в связи с чем Неэме Сомма легче перенес недостаток кислорода во время клинической смерти. Не зря говорится, что занятия спортом — это не только красивая подтянутая фигура, но и мощный, невидимый вклад в укрепление своего здоровья.

Третья важная вещь, которая повлияла на положительный исход этой, казалось бы, трагической ситуации, — прохладная погода во время пробежки. Дело в том, что период клинической смерти увеличивается при более холодных условиях и уменьшается при теплой, солнечной погоде. Описанный выше случай произошел 2 января, когда ни о каком тепле и речи не шло. Случись это летом, при зное или палящем солнце, биологическая смерть наступила бы намного быстрее.

Доставив пациента в больницу, медики диагностировали у него кардиогенный шок — острое патологическое состояние, при котором сердечно-сосудистая система оказывается неспособной обеспечить адекватный кровоток. Выяснилось, что из-за холестерина и жира коронарные сосуды стали практически непроходимыми. Кроме того, врачи установили, что мужчина находился без дыхания целых семь минут! Для клинической смерти это критически долгий период, за время которого в отсутствии кислорода организму наносится настоль сильный удар, что человек на всю жизнь оказывается прикован к постели и будет постоянно нуждаться в паллиативной помощи. При таком диагнозе и 7 минутах клинической смерти дать благоприятный прогноз практически невозможно. Но чудо случилось! Пациент пришел в себя. Восстановление после болезни и операции было столь успешным, что уже через пару месяцев Неэме Сомма вернулся к своим рабочим обязанностям в родной для него Ляэне-Таллиннской Центральной больнице и уже сам стал спасать человеческие жизни.

Это и было еще одно, четвертое, чудо. Такие случаи происходят крайне редко и их принято вносить в довольно короткий список ”необъяснимых обстоятельств”.

Состояние человека пережившего клиническую смерть, зависит от общей способности организма справляться с экстремальными физиологическими стрессами, а также от того, насколько далеко зашли разрушительные процессы, вызванные остановкой дыхания и кровообращения. Но даже в условиях современного оборудования, с использованием лучших лекарств и в окружении великолепных специалистов в области медицины не всегда попытки вернуть человека к жизни завершаются удачным результатом. Результат успешной реанимации всегда является небольшим чудом, однако, как бы там ни было, надеяться на него и делать все возможное нужно пытаться в любом случае.