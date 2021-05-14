Кадыров предложил Хабибу любые деньги за бой в ”Ахмате”, хотя недавно клуб просил финансовую помощь у Госдумы РФ из-за санкций(9)
Прямой эфир Кадырова 12 мая получился необычным. Глава Чечни выдал несколько мощных панчей в адрес Хабиба.
”В UFC Хабиб 100% порвал, а порвет ли он в ”Ахмате” — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес в ”Ахмате” и любой гонорар. Если Хабиб выступит в ”Ахмате”, то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в ”Ахмате” любого.
Так что… Это уже слишком. В UFC он порвал всех, и мы болели за него, а в ”Ахмате” мы болеем за наших и… Посмотрим. Я готов заплатить Хабибу больше гонорара, чем UFC, если он выступит в ”Ахмате” с нашим одноклубником. И посмотрим, чья возьмет. Пусть победит сильнейший”, — сказал Кадыров.
Но на этом он не остановился, неожиданно припомнив Нурмагомедову отсутствие российского флага:
”Хабиб хороший спортсмен, но он проект UFC. Он стопроцентный проект, потому что у них хорошие отношения с Дэйной Уайтом. Если кто-то пропустил бой, его сразу снимают с рейтинга, а Хабиба никогда не снимали с рейтинга. И он тоже знает, что он проект UFC.
Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана. Поэтому, четко зная, на что идет, он стал чемпионом, не допуская при этом ошибок. Факт остается фактом — он проект UFC. Я так считаю, думаю, он тоже согласится.
Я не говорю, что Хабиб не чемпион. Он чемпион, и он сделал свое дело очень аккуратно, правильно, четко, не спеша. Но если UFC захочет, они могут сделать чемпиона из любого. Два года человек не выступал в организации, выходит, и дерется с чемпионами”.
Sports.ru пишет, что в трансляцию залетел молодой боец UFC Хамзат Чимаев — шведский боец чеченского происхождения, который вдруг перебрался из Стокгольма обратно в Грозный.
”Мы и его порвем, если он захочет”, — написал Чимаев.
Предложение Кадырова заплатить Хабибу любой гонорар выглядело бы обычным, если бы резонанс с финансированием ”Ахмата”.
Напомним: в конце 2020-го Минфин США расширил санкционные списки, изменив статус Рамзана Кадырова, а ограничения коснулись не только президента Республики, но и связанные с ним структуры. Промоушен Absolute Championship Akhmat (АСА), бойцовский клуб ”Ахмат”, футбольный ”Ахмат” и ”Фонд Ахмата Кадырова”. Причина санкций — нарушение прав человека в Чечне.
Тогда руководство ”Ахмата” отметило, что это никак не скажется на деятельности, финансирование не прекратится, а настроение в командах не ухудшится. Но в апреле ситуация изменилась.
Футбольный клуб попросил оказать посильную помощь — и по этому поводу в Госдуме собрали целый круглый стол, на котором решили поддержать ”Ахмат”, заявив, что команда лишилась 80% финансирования.