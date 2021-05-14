Elron запускает на популярных линиях более длинные поезда для большего рассредоточения пассажиров

”Мы очень рады, что детям снова будет разрешено ходить в школы. Именно поезд является оптимальным с точки зрения безопасности выбором, так как в вагонах поездов обеспечен простор и надлежащая вентиляция с постоянным притоком наружного воздуха. Чтобы все пассажиры были достаточно рассредоточены, мы, в пределах возможностей и прежде всего в часы пик, будем предлагать более длинные поезда как на пригородных линиях, так и, например, на линиях в Вильянди и Нарву”, — объяснил руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

”Мы постоянно следим за количеством пассажиров, и, хотя в этом году нам в большинстве случаев удавалось сохранять плотность рейсов, в связи со снижением количества пассажиров нам все-таки пришлось внести коррективы в длину поездов. Спрос по-прежнему остается на уровне примерно на 30% меньше обычного, однако со смягчением ограничений мы ожидаем роста количества пассажиров. Мы хотим предлагать нашим клиентам как можно более лучшую услугу, в связи с чем мы реагируем уже заранее, направляя на ряд линий более длинные поезда”, — сказал Конго.

Для уменьшения контактов мы рекомендуем покупать билеты заранее — в таком случае цена будет более низкой, и клиент сможет быстро оплатить стоимость билета с помощью одного щелчка, если он предварительно сохранит свою платежную карту в своей учетной записи. Всем таллиннцам для поездок внутри города нужно будет зарегистрировать поездку в билетном автомате, проведя для этого свою Единую карту один раз перед автоматом.