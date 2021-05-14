Хоккейная викторина шоу ”Щелчок” на канале Betsafepribaltika

На этот раз хоккейное шоу ”Щелчок” на канале Betsafepribaltika было посвящено викторине, в которой приняли участие три очаровательные дамы. Сама викторина была разделена на четыре тура, каждый был тематическим. В первом туре участницы отвечали на вопросы, связанные с НХЛ, во втором темой были названия хоккейных команд и различные факты, в третьем вопросы на тему истории хоккея, а в заключительном на тему забавных хоккейных курьезов.