Хоккейная викторина шоу ”Щелчок” на канале Betsafepribaltika
На этот раз хоккейное шоу ”Щелчок” на канале Betsafepribaltika было посвящено викторине, в которой приняли участие три очаровательные дамы. Сама викторина была разделена на четыре тура, каждый был тематическим. В первом туре участницы отвечали на вопросы, связанные с НХЛ, во втором темой были названия хоккейных команд и различные факты, в третьем вопросы на тему истории хоккея, а в заключительном на тему забавных хоккейных курьезов.
В ходе викторины у участниц была возможность воспользоваться двумя подсказками — ”50 на 50” и ”Подсказка доброго ведущего”. Вопросы были интересные, оригинальные и непростые, порой заставляющие напрячь ум даже опытных хоккейных завсегдатаев.
По итогам викторины победу одержала хоккеистка Яника Раку, правильно ответившая на три вопроса из четырех. Елена Климашевская и Екатерина Вайзер дали два правильных ответа.
Полный выпуск шоу ”Щелчок” с викториной смотрите на канале Betsafepribaltika.