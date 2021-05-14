Betsafe Чемпионат мира по хоккею
14.05.2021, 12:42

Хоккейная викторина шоу ”Щелчок” на канале Betsafepribaltika

 
Betsafepribaltika
Прошел выпуск хоккейного шоу ”Щелчок” на канале Betsafepribaltika. В гостях у ведущего Игоря Расстрыгина были три очаровательные гостьи: бьюти-блогер Елена Климашевская, радиоведущая Екатерина Вайзер и хоккеистка, кандидат в сборную Эстонии Яника Раку. Главным событием выпуска стала викторина с интересными вопросами на хоккейную тему. Более подробно смотрите на канале Betsafepribaltika.

На этот раз хоккейное шоу ”Щелчок” на канале Betsafepribaltika было посвящено викторине, в которой приняли участие три очаровательные дамы. Сама викторина была разделена на четыре тура, каждый был тематическим. В первом туре участницы отвечали на вопросы, связанные с НХЛ, во втором темой были названия хоккейных команд и различные факты, в третьем вопросы на тему истории хоккея, а в заключительном на тему забавных хоккейных курьезов.

В ходе викторины у участниц была возможность воспользоваться двумя подсказками — ”50 на 50” и ”Подсказка доброго ведущего”. Вопросы были интересные, оригинальные и непростые, порой заставляющие напрячь ум даже опытных хоккейных завсегдатаев.

По итогам викторины победу одержала хоккеистка Яника Раку, правильно ответившая на три вопроса из четырех. Елена Климашевская и Екатерина Вайзер дали два правильных ответа.

Полный выпуск шоу ”Щелчок” с викториной смотрите на канале Betsafepribaltika.