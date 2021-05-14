Футзал России: прошлогодние финалисты встречаются на стадии четвертьфинала
В заключительном туре «регулярки» оставалось выяснить, как распределятся места со второго по четвертое. Оказалось, что «Норильский никель» не намерен покидать позицию за спиной «Синары»: победой в Климовске северяне закрепили статус-кво, а повторная игра им была уже не так важна. Зато футболисты КПРФ, потеряв три очка, лишились и третьей строчки: «Тюмень» в противостоянии с «Торпедо» показала стопроцентный результат.
Вообще во всех матчах команда, вышедшая вперед к перерыву, доводила дело до победы. А это означало, что никто их проигрывавших не прилагал сверхусилий, чтобы перевернуть ход встречи. От большинства турнирное положение этого не требовало, да и ненужных травм перед плей-офф стремились избежать все. Игроки «Ухты», завершавшие сезон ввиду непопадания в восьмерку, в мыслях, возможно, и хотели бы хлопнуть дверью, но исполнительское мастерство было не на высоте даже при выходе «два в ноль» или ударе с метра, когда в воротах оставался только защитник.
Снова привлекли внимание результативными действиями вратари. Москвич Альбер Цайдер, пропустивший от норильчан пару ударов в ближний угол, пошел искупать вину на чужую половину и пробил блок, который пытался выставить его коллега Николай Балашов. А вот югорчанин Артем Шевченко ухитрился отправить мяч за шиворот ухтинцу Сергею Кравцову через всю площадку.
Но не только завершающие удары в исполнении стражей ворот были полезны их командам. Например, голкипер «Синары» Зураб Калмахелидзе ногой сделал длинный заброс, в конце концов приведший к голу Валерия Демина. То есть, говоря хоккейным языком, стал вторым ассистентом.
Потрясающую форму подтвердил лидер уральцев Сергей Абрамов, в сумме пять раз поразивший ворота «Новой генерации». Особенно впечатлило его соло в повторной встрече, когда игрок сборной России попросту прошел в одиночку сквозь оборонительную линию сыктывкарцев и момент не загубил. В итоге регулярный чемпионат он завершил с 40 забитыми мячами.
«Газпром-Югра» принимал «Ухту» не в Югорске, а в Люберцах, и в контексте плей-офф это видится плюсом для газовиков. Ведь сразиться им придется с КПРФ, то есть сейчас не потребуется лишний перелет. Замечу, когда принималось решение о месте встречи, соперник по четвертьфиналу еще не был известен. Так или иначе, прошлогодние финалисты сойдутся лицом к лицу уже на ранней стадии.
Перед ответным матчем в «Тюмени» было объявлено, что президент «Торпедо» Николай Ходов завершает карьеру профессионального игрока. Конечно, в Париматч – Суперлиге главе нижегородского клуба в 43 года хотелось отметиться не только участием, но и хотя бы одним взятием ворот. Не удалось, а ведь моменты были. В любом случае список играющих президентов в элитном эшелоне российского мини-футбола увеличился еще на единицу.
Итоги регулярного чемпионата:
«Синара» – 70 очков. 2. «Норильский никель» – 60. 3. «Тюмень» – 60. 4 КПРФ – 58. 5. «Газпром-Югра» – 51. 6. «Динамо-Самара» – 43. 7. «Новая генерация» – 34. 8. «Торпедо» – 27. 9. «Ухта» – 9.
В четвертьфиналах встречаются:
«Синара» – «Торпедо», «Норильский никель» – «Новая генерация», «Тюмень» – «Динамо-Самара», КПРФ – «Газпром-Югра».