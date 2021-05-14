Распространенная мошенническая схема: женщина взяла несколько кредитов, чтобы отправить огромную сумму "военному на миссии"

Женщина познакомилась с мошенником в интернете и в один момент "военный" изъявил желание приехать к ней в гости в Эстонию. Как выяснилось, для этого ему нужно было перевести деньги.

По словам полиции, женщина в итоге перевела мошеннику около 100 000 евро. При этом это не были ее личные накопления — для получения такой большой суммы она набрала разных кредитов. На то, чтобы их выплатить, могут уйти годы.

Естественно, получив огромную денежную сумму, "военный на миссии" так и не приехал в Эстонию, а просто пропал. Женщина же начал подозревать — а вдруг на самом деле нет никакого военного? Поэтому она обратилась в полицию, было заведено уголовное дело.

Это довольно распространенная мошенническая схема и от рук подобных "военных" пострадали и другие жительницы Эстонии.