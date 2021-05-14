Медведева и Загитова больше не в составе сборной России(2)
У женщин в состав попали Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. Отмечается, что Евгения Медведева и Алина Загитова остались без места в сборной. В резерве остались Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.
Мужчин-одиночников на соревнованиях представят Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. В резервном списке остались Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян.
У пар выступят Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова — Владимир Морозов. В танцах на льду Россию представят Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.
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