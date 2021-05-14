Экс-футболист признан виновным в изнасиловании. Дело необычное: жертва сама вступила с ним в связь

Речь идет о двух эпизодах, связь между которыми отсутствует. Согласно обвинению, в июне прошлого года Лууп изнасиловал случайную знакомую, а через неделю ударил свою спутницу жизни.

Суд в рамках согласительного производства признал Луупа виновным в обоих деяниях. Его приговорили к одному году и трем месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в два года.

Амор Лууп известен как бывший футболист, выступавший в чемпионате Эстонии. Более десяти лет он играл за футбольный клуб FC Kuressaare и принял участие в 130 матчах в высшем и 95 матчах в первом дивизионе чемпионата. В 2008 году Лууп провел два матча в составе эстонской сборной в возрастной категории U17. Последние игры за FC Kuressaare Лууп провел в июне прошлого года. В этот же месяц он совершил деяния, которые привели его на скамью подсудимых. Изнасилование произошло 6 июня прошлого года, применение физической силы в отношении сожительницы — 13 июня.

По словам окружного прокурора Сааремаа Райнера Амура, это был необычный случай изнасилования, поскольку жертва добровольно пошла вместе с обвиняемым и вступила с ним в интимную связь.

”Из-за психологического отторжения во время полового акта жертва решила, что не хочет продолжать. Она несколько раз сказала обвиняемому ”нет” и стала отталкивать его, но обвиняемый с силой схватил ее за руки и завершил половой акт против воли жертвы. Из-за своего психологического состояния жертва была более не в состоянии сопротивляться”.

Прокурор отметил, что примененное в отношении жертвы насилие было минимальным — ее схватили за запястья и сжимали, чем причинили боль, — но ”важно понимать, что удержание все-таки является насилием, и если женщина говорит нет, это значит нет".

Во время изнасилования Лууп находился в состоянии алкогольного опьянения.

После инцидента пострадавшая сразу же обратилась в службу помощи жертвам насилия. Ее направили в больницу для проверки и затем в полицию. Во время разбирательства женщине также была оказана психологическая помощь.