Экс-футболист признан виновным в изнасиловании. Дело необычное: жертва сама вступила с ним в связь(2)
Речь идет о двух эпизодах, связь между которыми отсутствует. Согласно обвинению, в июне прошлого года Лууп изнасиловал случайную знакомую, а через неделю ударил свою спутницу жизни.
Суд в рамках согласительного производства признал Луупа виновным в обоих деяниях. Его приговорили к одному году и трем месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в два года.
Амор Лууп известен как бывший футболист, выступавший в чемпионате Эстонии. Более десяти лет он играл за футбольный клуб FC Kuressaare и принял участие в 130 матчах в высшем и 95 матчах в первом дивизионе чемпионата. В 2008 году Лууп провел два матча в составе эстонской сборной в возрастной категории U17. Последние игры за FC Kuressaare Лууп провел в июне прошлого года. В этот же месяц он совершил деяния, которые привели его на скамью подсудимых. Изнасилование произошло 6 июня прошлого года, применение физической силы в отношении сожительницы — 13 июня.
По словам окружного прокурора Сааремаа Райнера Амура, это был необычный случай изнасилования, поскольку жертва добровольно пошла вместе с обвиняемым и вступила с ним в интимную связь.
”Из-за психологического отторжения во время полового акта жертва решила, что не хочет продолжать. Она несколько раз сказала обвиняемому ”нет” и стала отталкивать его, но обвиняемый с силой схватил ее за руки и завершил половой акт против воли жертвы. Из-за своего психологического состояния жертва была более не в состоянии сопротивляться”.
Прокурор отметил, что примененное в отношении жертвы насилие было минимальным — ее схватили за запястья и сжимали, чем причинили боль, — но ”важно понимать, что удержание все-таки является насилием, и если женщина говорит нет, это значит нет".
Во время изнасилования Лууп находился в состоянии алкогольного опьянения.
После инцидента пострадавшая сразу же обратилась в службу помощи жертвам насилия. Ее направили в больницу для проверки и затем в полицию. Во время разбирательства женщине также была оказана психологическая помощь.
”Случаи сексуального насилия доказывать намного легче, если жертва максимально быстро сообщает о случившемся и обращается в больницу”, — пояснил прокурор Амур.
На допросе Амор Лууп признал половой акт, но не изнасилование. Из-за алкогольного опьянения у него были провалы в памяти. А вот факт насилия в отношении сожительницы он отрицать не стал.
Судебная практика показывает, что доказать преступления на сексуальной почве трудно. По словам прокурора Амура, основным доказательством в этом деле были показания потерпевшей, которые казались убедительными и логичными и совпадали с другими косвенными уликами (например, собранными в больнице данными и звонком в службу помощи жертвам насилия).
Прокуратура решила пойти на соглашение, поскольку для потерпевшей общее производство более обременительно. Помимо прочего это означает дачу показаний в зале суда в присутствии судебных должностных лиц, прокурора, защитника и самого обвиняемого. В ходе согласительного производства потерпевшей не нужно вспоминать все в суде и заново переживать произошедшее.
”Если бы переговоры о соглашении не привели к желаемому результату, прокуратура направила бы обвинение в суд в рамках общего делопроизводства”, — отметил Амур.
На состоявшемся в четверг судебном заседании Лууп принес потерпевшим извинения и выразил сожаление о содеянном. По оценке прокуратуры, его раскаяние было искренним.
Амор Лууп сказал Ekspress, что сожалеет о последствиях его поступков для потерпевших. ”В эти моменты я потерял контроль над собой, не осознавая, какие могут быть последствия”, — отметил он.
Мужчина сказал, что наказание кажется ему чуть более суровым, чем следовало, но ”ничего не поделаешь — закон есть закон”. Лууп выразил надежду на то, что все стороны извлекут из случившегося урок.