Экс-футболист признан виновным в изнасиловании. Дело необычное: жертва сама вступила с ним в связь

Речь идет о двух эпизодах, связь между которыми отсутствует. Согласно обвинению, в июне прошлого года Лууп изнасиловал случайную знакомую, а через неделю ударил свою спутницу жизни.

Суд в рамках согласительного производства признал Луупа виновным в обоих деяниях. Его приговорили к одному году и трем месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в два года.

Амор Лууп известен как бывший футболист, выступавший в чемпионате Эстонии. Более десяти лет он играл за футбольный клуб FC Kuressaare и принял участие в 130 матчах в высшем и 95 матчах в первом дивизионе чемпионата.