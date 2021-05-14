За рубежом
14.05.2021, 11:45

Ученые призвали к повторному расследованию происхождения коронавируса

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Covid-19 vaktsineerimine Maardus
Covid-19 vaktsineerimine Maardus
Foto: Rauno Volmar
Ведущие ученые — молекулярные биологи и иммунологи — выступили с призывом к ООН и Китаю организовать повторное расследование происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

В открытом письме, опубликованном в журнале Science, они подчеркнули необходимость уделить в ходе расследования одинаковое внимание гипотезам о его природном и лабораторном происхождении.

По мнению ученых, расследование, проведенное в Китае специалистами ВОЗ, не получило однозначных доказательств лабораторного или природного происхождения нового вируса. Причем первой гипотезе было уделено недостаточно внимания, заявили подписавшие письмо.

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